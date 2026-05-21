盛岡市の病院で見つかったのは、12羽のカルガモのひな。この時期、各地で姿を見せる動物の赤ちゃん。大学のキャンパス内で撮影されたイノシシの群れ。そこには母親と5匹のウリ坊の姿が。すると、母親は壁を難なく登りきりますが、子どもたちにとっては高すぎる壁。母親は、見守ることなく茂みの中へ。母親を追いかけようと、再度チャレンジしますが、諦めずにチャレンジし続けると2匹が成功。残りの3匹は低い場所を探し、登り切り