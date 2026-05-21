世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。5月19日（火）に放送された同番組に、前回から引き続き西野亮廣（キングコング）がゲスト出演した。西野は、「私のこと覚えていますか？」と質問してくる人にひっかかっているという。この質問に対する、くるま（令和ロマン）のベストアンサーとは？【映像】令和ロマンくるま、「私のこ