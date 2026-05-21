5月21日、Bリーグは29日に東京ガーデンシアターで開催する「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」における、特別表彰の一部の受賞クラブおよび当日登壇予定の選手を追加発表した。 「ココロ、たぎる。賞 2025-26」は、宇都宮ブレックスと越谷アルファーズのダブル受賞となった。宇都宮は「バスケットボール チャンピオンズリーグ アジア（BCL Asia）2025」や「東アジアスーパー