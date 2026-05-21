5月20日（現地時間19日、日付は以下同）、ダラス・マーベリックスはジェイソン・キッドHC（ヘッドコーチ）との契約解除を発表した。双方合意による決別と報じられているが、今月上旬にマサイ・ウジリ氏が球団社長へ就任して以降、マブスでは大規模な再編が進められている。 再編が続くマブスにおいて、カイリー・アービングの去就にも注目が集まっている。21日にポッドキャスト番組『The Pat McAf