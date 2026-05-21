ロサンゼルス・レイカーズにとって、“難しい夏”が始まろうとしている。なぜなら、今シーズンを共に戦った主力選手の多くが契約満了、あるいはオプション判断のタイミングを迎え、球団はこのオフに複数の重要な契約交渉をまとめなければならないからだ。 来シーズン以降も完全な契約下にある主力は、ルカ・ドンチッチを中心とした限られた顔ぶれのみ。レブロン・ジェームズ、八村塁、ルー