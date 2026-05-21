ドイツサッカー連盟(DFB)は21日、北中米ワールドカップに臨むドイツ代表メンバー26人を発表した。ユリアン・ナーゲルスマン監督が会見で正式に発表した。4度の世界制覇を誇るドイツだが、近年は苦戦が続く。2014年ブラジルW杯では優勝を果たした一方、2018年ロシアW杯、2022年カタールW杯ではいずれもまさかのグループリーグ敗退。復権を目指す今大会は、ナーゲルスマン体制で臨む初のW杯となる。大きな注目を集めたのは、GK