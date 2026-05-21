元バレーボール女子日本代表の狩野舞子（37）は5月17日に自身のInstagramを更新し、元レスリング女子日本代表の吉田沙保里（43）との2ショットを公開した。投稿では、横浜BUNTAI周辺に集まった4人の“さおり”として、吉田、元バレーボール女子日本代表の迫田さおり（38）、木村沙織（39）、テレビディレクターの林沙織さんに触れ、思わぬ再会を喜んでいる。 【画像】女子バレー日本代表2