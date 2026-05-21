プロレス団体「WWE」所属のイヨ・スカイ（36）は5月17日、Instagramを更新。同じく「WWE」所属のNARAKUと入籍していたことを明かした。 【画像】39歳女子プロレスラーの“悩殺ビキニ”グラビアに絶賛「完璧な美しさ」「めちゃめちゃ結婚したい」 イヨ・スカイは、白いウェディングドレス姿の自身と、紫色のタキシード姿のNARAKUが並んだウェディングフォトを公開。「いつも温かい応援をしてくださる皆さまへ