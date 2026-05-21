山形県白鷹町で今年3月、知人の男性から現金200万円を脅し取ったとして、山形市に住む55歳の男が恐喝の疑いで逮捕されました。 恐喝の疑いで通常逮捕されたのは、山形市上桜田二丁目に住む、韓国籍で自称・修繕業の55歳の男です。 警察によりますと、男は今年3月2日、白鷹町荒砥乙で、町内に住む40代の男性に対し、金銭トラブルの調査費用としてカネを要求しました。 ■危害を加えるかも そして、もし要求に応じなければ、「身