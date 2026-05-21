高市首相は２１日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）由来の石油製品について、流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示した。中東からの輸入が落ち込んでも、政府は「供給継続は可能」との説明を繰り返しているが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっており、供給不安の解消にはつながっていない。◇首相は中東情勢に関する関係閣僚会議で