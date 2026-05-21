＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】「勇み足だろ」が“一転”した取組の様子三段目の取組で、土俵際の決着に「勇み足だろ！」「足出てるやん」など一部ファンからの指摘が相次ぐ一幕があった。しかし、意外な事実の指摘を受け「そうなんだ。勉強になるなあ」など納得の声が広がった。一体、どんな取組のどんな場面だったのか――。それは三段目六枚目・相馬（二子山）が三段目三枚目・山藤（出羽海