落語家の立川雲水（56）が21日、Xを更新。カルビーが中東情勢悪化によるナフサの調達不安定化を受け、スナック菓子「ポテトチップス」などのうち主力14商品の包装を、5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表したことをめぐる一部報道に言及した。雲水は「カルビーに官邸幹部『売名行為だ』中間製品まで含めナフサ充足強調」との見出しが付けらた報道記事を引用。「カルビーという会社は今更売名行為をする必要のないぐらいに