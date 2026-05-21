自分へのご褒美や、お世話になっている人への手土産。何を選ぼうか迷った時は【シャトレーゼ】へ寄ってみませんか？ 見た目はもちろん、贅沢感のある「映えスイーツ」が集まっています。洋菓子のみならず和菓子もあるので、自分や相手の好みに合わせて好きなものを選べるはず。今回は、心躍るようなビジュアルのスイーツをご紹介します。 2種類のソースが楽しめる豪華なケーキ 6月までの