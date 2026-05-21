皆さんは、身近な存在だからこそ遠慮して言い出せないことはありませんか。特に義家族との距離感の取り方には悩んでしまいますよね。今回は、料理上手を自負する義母との関係に悩んでいた、筆者の友人A子のエピソードをご紹介します。思わぬ出来事をきっかけに、状況が変化したそうです。 料理自慢の義母に振り回される日々 A子は結婚して2年目の主婦で、夫と穏やかな生活を送っていました。しかしひとつだけ悩みがあ