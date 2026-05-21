名古屋市南区の集合住宅で、男性をナイフで刺して殺害しようとしたとして、78歳の男が逮捕されました。2人の間には生活音をめぐるトラブルがあったとみられています。 警察によりますと、21日午前7時半ごろ、南区元塩町の集合住宅で、「住人が刺された」と管理人から110番通報がありました。警察官が駆け付けたところ、3階の通路で60歳の男性が胸のあたりから血を流していて、病院に搬送されましたが、命に別状はない