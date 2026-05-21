◆チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日出走馬９頭とゲート順が確定し、香港最強馬のロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）は４番ゲートになった。現在の獲得賞金は２億７１４６万５６９７香港ドルで、歴代世界最高の５４億円超。勝って１着賞金の７２８万香港ドル（約１億４６５７万円）を加えられるか