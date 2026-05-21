元モーニング娘。のタレント・田中れいな(36)が21日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、小学6年生のころの画像を公開した。 【写真】期待とおり？のほぼ金髪小6でこれはパンチが効いてる 「モーニング娘。を卒業して今日で13年が経ちました♡」と2013年の自身のグループ卒業について言及。「自分的にはSNSでわざわざ書くほどまでの事ではないのかなーって思っとったけど5/21の朝にコ