ドイツ代表のメンバー26人が決定したドイツサッカー連盟が5月21日、北中米ワールドカップに臨むメンバーリストを発表した。40歳のGKマヌエル・ノイアー（バイエルン）や、FWカイ・ハフェルツ（アーセナル）らがメンバー入りした。ドイツを率いるのは、38歳のユリアン・ナーゲルスマン監督。40歳のノイアーが5大会連続でW杯メンバー入りし、18歳のMFレナート・カール（バイエルン）もメンバー入りした。日本代表MF三笘薫とブラ