Aぇ! groupの正門良規さん、末澤誠也さん、小島健さん、佐野晶哉さん、「ジュニア」の西村拓哉さんらが 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の完成(シェー)報告会に登場し、いま進めている「〇〇化計画」について明かしました。 【写真を見る】【 Aぇ! group・小島健 】後輩・西村拓哉の「小島友達化計画」に危機感「そもそものリスペクトがないのでこれ以上行くと…」赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作