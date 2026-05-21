高市総理は、国際宇宙ステーションに滞在した宇宙飛行士2人と面会し、日本人宇宙飛行士の月面着陸について「着実に実現したい」と述べました。きょう午後、高市総理は総理官邸で宇宙飛行士の油井亀美也さんと大西卓哉さんと面会し、ISS＝国際宇宙ステーションで行われたミッションの報告を受けました。油井さんと大西さんは、どちらも2度、ISSに長期で滞在した経験があり、油井さんは今年1月、大西さんは去年5月に地球に帰還してい