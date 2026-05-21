女性ハードロックバンド「SHOW−YA」のボーカル・寺田恵子（62）が21日までにアメーバオフィシャルブログを更新。64歳で亡くなったドラマーの高橋ロジャー和久さんを追悼した。寺田は「早すぎるよ」のタイトルで、「昨年の4月鮫ちゃんの古希Liveの時の写真」とつづり、25年4月のロックバンドHOUND DOGのベーシストとして知られる鮫島秀樹の誕生日に行われた古希祝いのライブの記念ショットで、在りし日の高橋さんの姿を公開した。