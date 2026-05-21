北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故を受け文部科学省と国土交通省は21日、第1回の連絡会議を開きました。部活動の遠征などの際、どのように安全を確保するのか、連絡会議で対策をとりまとめます。 この事故は5月6日に福島県・郡山市の磐越道で北越高校・男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突したものです。3年生の稲垣尋斗さんが亡くなり、後続の車を含め20人が重軽傷を