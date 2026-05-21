アメリカ・ニューヨークで開かれている「NPT＝核拡散防止条約再検討会議」は、現地時間の22日に閉幕します。 会議を傍聴した長崎の大学生らが、現地での活動報告会を行いました。 混迷する国際情勢を目の当たりにした学生たちは、改めて核廃絶に向けた決意を語りました。 報告会を行ったのは「ナガサキ・ユース代表団」の大学生6人です。 6人は、ニューヨークの国連本部で行われ