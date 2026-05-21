All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、石川県在住37歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ごましば年齢性別：37歳女性同居家族構成：本人、夫（37歳）居住地：石川県住居形態：賃貸世帯年収：752万円現預金：2000万円リスク資産：1450万円フルタイムの共働きで「年収夫512万円・妻240万円」夫婦の働き方は「フルタイム×フルタイ