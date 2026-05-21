歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月21日、自身のInstagramを更新。娘の麗禾さんが撮影した公園での写真を公開しました。【写真】市川團十郎の美脚ショット娘撮影の公園ショットで美脚が話題に團十郎さんは「麗禾からの世界、 2枚目を撮ってる時に麗禾キシンが撮ってました」とつづり、3枚の写真を披露。1枚目は、パーカーのフードをかぶり並木道で立ち止まる團十郎さんの後ろ姿です。どうやら、木々の写真を撮っている様子。ハーフパ