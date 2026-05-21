りそな銀行は、「社会貢献への意欲はありながらも、実際に行動へ移せていない」20代〜60代の男女1000名（以下、社会貢献ポテンシャル層）を対象に「社会貢献意欲に関する実態調査」を実施した。その結果、現代における社会貢献活動の課題が明らかになった。まず、20代〜60代の男女約1万5000人を対象とした事前のスクリーニング調査において、約3人に1人（30.7％）が社会貢献に「興味がある」と回答した。しかし、その関心層のうち