生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、現在販売中の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」から、さらに強い着圧感を実現した「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」を5月20日にドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部通販サイトで販売を開始した。昨年9月に発売した着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」は、ベビーゴリラに掴まれているような感覚をコンセプトに、同社の「ゴリラのハイ