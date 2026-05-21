銀座コージーコーナーは、5月23日〜31日まで全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をボリュームアップして販売する。銀座コージーコーナーは、これまでの愛顧に感謝するとともに、さらに多くの消費者に味わってもらいたいという思いから、人気の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」を