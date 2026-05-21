「ハローキティ＆マイメロディチョコ（日焼けシリーズ）」不二家は、日焼けしたハローキティとマイメロディのチョコ「ハローキティ＆マイメロディチョコ（日焼けシリーズ）」を、6月2日から期間限定で発売する。サンリオの人気キャラクター、「ハローキティ」と「マイメロディ」の棒付きチョコレートのアソート商品が期間限定で登場する。日焼けしたデザインは、夏を迎えるこの時期にぴったりだとか。夏らしい雰囲気と平成レトロの