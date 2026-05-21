クラシエ（フーズカンパニー）は、健康意識の高まりを背景に、間食の実態および大豆など植物性素材を使用した食品への関心をテーマに、「間食と健康意識に関する調査」を実施した。クラシエでは、大豆を主原料としたおつまみやスナック商品を展開している。同調査では、間食に対する本音や行動の実態、さらに大豆系食品に対する評価や受容性について分析した。その結果、「本当は減らしたいのに減らせない」間食の実態や、間食に対