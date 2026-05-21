Aぇ！group正門良規が21日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」の松野家6兄弟が20歳を超え、クズでニートとなった姿を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村拓哉が主演を務めた。イタいナルシストである次男カラ松を演じた正門は「やりがいたっぷりな役でした」