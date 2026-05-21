【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２０日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が「最終段階に入っている」と述べた。米側の要求をイランが受け入れるかどうか数日間見極めるとして、イランの回答に期待を示した。両国を仲介するパキスタンを通じた交渉が続いている。トランプ氏はワシントン近郊で記者団に、「数日待つことで戦争を回避できるなら、そうしたい」と述べ、再攻撃に慎重な考えを示し