米国のジョージ・エドワード・グラス駐日大使は２１日、国会内で発足した自民党の議員連盟「国力研究会」に出席した。同氏は同議連最高顧問に就任した麻生太郎副総裁、加藤勝信会長たちの前で「トランプ大統領・高市首相による日米黄金時代のビジョン」をテーマに講演を行った。日本の防衛力強化には「ますます複雑化する安全保障環境において侵略を抑止するには、適応力と相互補完的かつ最先端のシステムが必要です。時間は