定年が近づくと、個人年金保険の支払いが終わり、受取可能になるという人も多いのではないでしょうか。しかし、一括での受取と、分割での受取ではどちらが有利か分からず、迷ってしまうかもしれません。 本記事では、個人年金保険は一括受取と分割受取ではどちらが有利なのか、税金の違いなどを例示しながら解説します。筆者が保険会社の担当者に分割受取を勧められた件についても紹介しますので、参考にしてください。