2026年、所得税の非課税ラインである、いわゆる「年収の壁」が段階的に引き上げられることが決定しました。2024年まで103万円だったこの基準は、2025年に160万円へ、そして2026年にさらに178万円まで拡大されます。 そのため、手取りが増えると期待している人も多いのではないでしょうか。ただし、実際には、毎月の給与へすぐに反映されるわけではなく、減税の恩恵を受けるタイミングは、段階的にずれ込む仕組みになってい