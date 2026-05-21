ＮＨＫ大阪放送局は２１日、同局で制作中の朝の連続テレビ小説「ブラッサム」（２０２６年秋放送）の主人公で女優の石橋静河が演じる葉野珠の幼少期に抜てきされた子役・村上蘭のコメントを発表した。同作は、小説家の宇野千代さんをモデルにした作品だ。村上は４２６人が参加したオーディションをへて、みごと主人公の幼少期という大役をつかみ取った。明治３０年（１８９７）山口・岩国に主人公の葉野珠が誕生。女学校を卒