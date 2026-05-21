２１日の阪神―中日戦（甲子園）は天候不良のため中止となった。藤川球児監督（４５）は「ギリギリまでゲームができればと思ってましたけど、残念ですね」と肩を落とした。グラウンドにはシートが敷かれ試合開始に備えられたが、試合開始予定の１８時ごろから雨脚が強まった。スタンドには多くのファンも詰めかけていたが天候には抗えず。指揮官は「ファンの方はせっかく足を運んでいただいたんですが…またチケット払い戻し