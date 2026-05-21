バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール 〜Exclusive Edition〜」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付開始、2026年10月発送予定。総帥の赤い専用機がROBOT魂「Exclusive Edition」で登場。特徴的な赤い装甲は、濃淡2色のマットカラーの彩色を施しシックな印象に。