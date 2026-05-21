◆陸上関東学生対校選手権第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子２部１万メートル決勝が行われ、５０００メートル、１万メートル、ハーフマラソンの３種目で日本学生記録を持つ東京国際大のリチャード・エティーリ（４年）が２７分４３秒５３で貫禄勝ち。創価大の小池莉希（４年）が自己ベストを約３４秒も更新する２７分５２秒４３で日本人トップの４位と健闘した。３月のニューヨークシティハーフマラソ