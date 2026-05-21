ドイツサッカー連盟は２１日、Ｗ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨むドイツ代表メンバーを発表し、４０歳のＧＫマヌエル・ノイアー（バイエルン）が５大会連続のＷ杯選出を果たした。２００９年６月にＡ代表デビューを飾ったノイアーは長年ドイツ代表の守護神として君臨。南アフリカＷ杯から４大会連続で正守護神を務め、２０１４年ブラジルＷ杯では大会の最優秀ＧＫとなり、同国４度目のＷ杯優勝に大きく貢献した。Ａ代表通