深水黎一郎による傑作ミステリー小説を、堤幸彦監督、唐沢寿明主演で実写映画化した『ミステリー・アリーナ』が、あす5月22日に全国公開される。それに先駆け、劇中に登場する生放送推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の“番組ガイド動画”が解禁された。【動画】映画を“100億倍”楽しむための番組ガイド本作の舞台となるのは、全国民が熱狂する生放送番組「ミステリー・アリーナ」。難攻不落の推理問題に挑む解答者たち