栃木県上三川町で女性が殺害され、20代の夫婦と少年4人が逮捕された強盗殺人事件。警察は21日、夫婦の自宅を捜索しました。逃走後、妻が確保されたホテルは、“第三者の名前”で予約されていたことがわかりました。■「家族や友達殺す」高校生ら脅し実行させたか事件の指示役とみられる容疑者夫婦が住んでいた自宅に、栃木県警の捜査員が家宅捜索に入りました。玄関をあけるとすぐに段差があり、コメが見えました。生後7か月の赤ち