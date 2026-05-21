◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年5月21日神宮）ヤクルト・内山壮真内野手（23）が左手甲に死球を受けて球場が騒然となった。7回、代打で登場すると巨人・田和の初球の直球が直撃した。スタンドがざわつき、ヤクルトのベンチでは池山監督が心配そうに身を乗り出し、トレーナーが駆けつけたが、内山は無事をアピールして一塁へ向かった。ヤクルトは「9番・右翼」で先発出場していた丸山和にアクシデントが発生。3回守