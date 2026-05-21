「走り」と「魂動デザイン」を深化させ新世代の快適性とデジタル技術を融合マツダは2026年5月21日、同社を代表する中核SUVである「CX-5」の3代目となる新型モデルを発売しました。CX-5は、2012年の初代登場以来、世界130以上の国と地域で累計500万台以上を販売し、日本市場でもマツダ車の4分の1を占める最重要モデルです。【動画】これが「綾瀬はるか」も共感したマツダ「新型CX-5」です！ 動画で見る（30枚以上）新型は「新