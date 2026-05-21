日本エイサーは、AMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサーを搭載した14インチノートPC『Aspire 14 AI』シリーズの2モデル「A14-A71M-N56Y/F」「A14-A71M-N76Z/F」を、5月20日より発売する。販売は各量販店およびAcer公式オンラインストアで行われる。 本製品は、AMD Ryzen AIプロセッサーに搭載された50 TOPSのNPUに対応し、日常の作業に加え、AIを活用した新しいPC体験にも対応するノ&#12