ファーウェイ・ジャパンは、スクエアディスプレイのフラッグシップモデル『HUAWEI WATCH FIT 5 Pro』を5月29日に発売する。 【画像あり】スクエアウォッチとしては最大サイズのディスプレイ本体外観 市場想定価格は、フルオロエラストマーベルトのホワイト・ブラックがそれぞれ39,380円（税込）、ナイロンベルトのオレンジが42,680円（税込）。ゴルフ、ランニング、登山、サイクリングなどに対応するナビゲ&#1