新潟市は、ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した中井亜美選手に、新潟市スポーツ大賞を贈る表彰式を6月に開催すると発表しました。 新潟市出身で女子フィギュアスケートの中井亜美選手は、ミラノ・コルティナオリンピックで日本フィギュア史上最年少の銅メダリストとなりました。今回、中井選手に贈られる『新潟市スポーツ大賞』は、スポーツの活躍を通じて市民に勇気や感動を与えた