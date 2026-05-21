山口・宇部市木田の国道2号で普通車と軽自動車の正面衝突事故があり現在、上山中交差点から瓜生野交差点が通行止めとなっています（午後９時現在）警察によりますと午後7時すぎに110番通報があったということです。消防によりますと5人がけがをしているということですが意識はあり、命に別状はないということです。