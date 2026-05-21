東京・新宿区の事務所に強盗に入る目的で警棒を持ち集まったとして、男2人が逮捕されました。警視庁は、「金塊狙いの強盗が起きる可能性がある」という情報を入手し警戒をしていました。警視庁によりますと、植竹和弘容疑者と須藤大樹容疑者は21日午前、仲間と共謀して、新宿区の事務所付近を警棒を持ってはいかいし、強盗の準備をした疑いが持たれています。警視庁が「金塊狙いの強盗が起きる可能性がある」という情報を入手し、