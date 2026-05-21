「ファーム・西地区、ソフトバンク１−２阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）阪神は逆転勝ちをおさめた。先発の木下里都投手（２５）が４回無失点の快投。１５０キロ台中盤から後半の直球に、ツーシームとスライダーのコンビネーションで三振の山を築いた。打線は１点を追う七回、代打・糸原健斗内野手（３３）が四球でつないで２死満塁。続く小野寺暖外野手（２８）が右前へ逆転２点適時打を放った。試合後の平田